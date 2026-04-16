Slowakei
Bratislava: Tausende protestieren gegen Fico
Tausende Demonstranten versammelten sich am Dienstag in der slowakischen Hauptstadt Bratislava und an anderen Orten des Landes, um gegen einen umstrittenen Plan von Ministerpräsidenten Robert Fico zu protestieren, die Briefwahl für im Ausland lebende Slowaken abzuschaffen. Die Kundgebung vor dem Parlament in Bratislava begann mit Applaus für die Wahlen am Wochenende im Nachbarland Ungarn, bei denen Viktor Orbán abgewählt wurde. Die Proteste am Dienstag waren die jüngsten in einer Reihe von Demonstrationen gegen Ficos Politik. Fico behauptet, der Schritt diene der „Verhinderung von Betrug und Manipulationen“.