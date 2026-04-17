Bremen: Schon wieder Stückzahlerhöhung

Die Stückzahl für die Montagehalle 9 in Bremen wurde bereits im Februar zum zweiten Mal erhöht: auf eine Jahresproduktion von jetzt 255.000 Autos.

Wenn ein Kollege darauf hinweist, dass wir eine 35-Stunden-Woche haben und der Verbrenner-GLC auch in Sindelfingen gebaut werden kann, dann wird von Vorgesetzten und Betriebsräten gerne die Drohkulisse Kecskemét aus dem Hut gezaubert.

Bist du nicht willig, so wird verlagert. Jetzt soll die Stückzahl von Elektro-GLC auf 600 statt 388 pro Tag geschraubt werden. Also müssen ja 212 Verbrenner-GLC pro Tag verlagert werden, weil der Tag leider nur 24 Stunden hat.

Und plötzlich ist Sindelfingen wieder im Spiel: Es wäre sogar günstiger, als die Autos beim Dienstleister Valmet in Finnland zu bauen.

Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Kollegen in Kecskemét solidarisch unterstützen – bei der Verdoppelung ihrer Löhne und weltweit gemeinsam gegen jede Flexibilisierung kämpfen.