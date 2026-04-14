Demo gegen AfD-Veranstaltung: Die echten Verbrecher sind hellblau!

Das antifaschistische Bündnis sieht in der Veranstaltung nicht nur rassistische Hetze, sondern auch den Versuch, von faschistischen Verbrechen im Ort abzulenken und ruft die demokratischen Parteien, Glaubensgemeinschaften und Vereine auf, den folgenden Aufruf zur Demonstration mit zu unterzeichnen (Meldung per E-Mail an den Vorstand des Runden Tisches):

Aufruf zur Demonstration

In Radevormwald, einer Stadt mit einer unterdurchschnitt-lichen Verbrechensstatistik, aber einer im Oberbergischen Kreis überdurchschnittlichen Statistik im „Phänomenbereich“ „Politisch motivierte Kriminalität -rechts-“, organisiert die AfD zum 22. April (zwei Tage nach Hitlers Geburtstag) im Bürgerhaus eine Veranstaltung mit dem Titel „Kriminalität, Clans, Kontrollverlust – Was läuft falsch in NRW?“ Ja, was wohl! Während die Kriminalität mit aller Gewalt (leider auch von führenden Vertretern der Union) groß geredet und dann den Migranten zugeschoben wird, ist eine faschistische Partei wie die AfD weiterhin nicht verboten und darf auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihr Unwesen treiben.

Gerade in Radevormwald wissen wir um die enge Verbundenheit zwischen der AfD und der gewaltbereiten Kameradschaftsszene aus dem Umfeld des ehemaligen „Freundeskreises Radevormwald“, die seit der gemeinsamen Vergangenheit in der faschistoiden „Bürgerbewegung pro NRW“ besteht. In jedem Wahlkampf erleben wir zusehends mehr Angriffe auf die Wahlwerbung demokratischer Parteien, aber auch darüber hinaus werden Einrichtungen wie die Parteibüros von SPD und Grünen immer wieder angegriffen.

Die AfD scheint in Radevormwald davon ablenken zu wollen, von wem das Verbrechen ausgeht. Deswegen rufen wir zu einer Kundgebung mit Demonstration am 22. April ab 17:30 Uhr auf dem Marktplatz auf. Von dort werden wir zum Schloßmacherplatz ziehen, um vor dem Bürgerhaus zu protestieren. Alle Demokraten sind, über weltanschauliche Grenzen hinweg, willkommen. Am offenen Mikrofon darf jeder auf antifaschistischer Grundlage sprechen. Alle sollen ihre eigenen Schilder, Plakate, Transparente und Flaggen mitbringen – für einen breiten und bunten Protest!

Je lauter die Lügner werden, desto wichtiger ist es, dass wir gemeinsam mit vielen anderen die Wahrheit auf die Straße tragen!

Wir bleiben dabei:

Kein Raum für die AfD! Für ein Verbot der AfD – sofort!

Vorbereitungstreffen am 20. April

Am Montag, den 20. April, lädt der Runde Tisch alle demokratischen Parteien, Glaubensgemeinschaften, Vereine und interessierte Einzelpersonen ab 18 Uhr zu einem öffentlichen Vorbereitungstreffen von Kundgebung und Demonstration in den Nebenraum der Café-Kneipe "Zum Rathaus" in der Oststraße 17 ein.

Aktuelle Informationen veröffentlicht der Runde Tisch gegen Rechts auf seiner Webseite.