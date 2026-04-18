Erklärung der Revolutionären Kommunistischen Partei (PCR) Uruguay zu Kuba

Der US-Imperialismus hat durch ein Dekret des Faschisten Trump eine vollständige Blockade der Ölversorgung der Schwesterrepublik Kuba verhängt und droht jedem Land, das versucht, Öl zu liefern, mit hohen Strafzöllen.



Diese Provokation setzt die lange Geschichte der Aggressionen und Blockaden fort, die der Yankee-Imperialismus seit dem revolutionären Sieg von 1959 betrieben hat.

Jetzt jedoch, im Rahmen der Nationalen Sicherheitsstrategie mit dem „Trump-Korollar“, das unmittelbar nach seiner Verkündung in dem kriminellen Angriff auf Venezuela am 3. Januar konkretisiert wurde, werden diese Aggressionen und Blockaden gegen Kuba massiv verschärft. Der Angriff auf Venezuela hatte mehr als 100 Tote und die Entführung von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau, der Abgeordneten Cilia Flores, zur Folge.



Dieser Angriff führte dazu, dass Venezuela blockiert wurde und sein Öl unter imperialistischer Kontrolle steht, was es daran hindert, die Lieferungen nach Kuba fortzusetzen. Mexiko, das bisher die Lieferungen aufrechterhalten hatte, stellte sie angesichts der Drohung ein.



Der Yankee-Imperialismus unter der Regierung des Faschisten Trump geht vom Handelskrieg zu dem über, was er als „Frieden durch Stärke durchsetzen“ bezeichnet, indem er gegen unterdrückte Völker und in unterdrückte Nationen eingreift und sie bedroht, insbesondere in unserem Amerika, das er als Schlüssel im Kampf um die Vorherrschaft betrachtet. Wobei diese Vorherrschaft eindeutig im Niedergang begriffen ist, während China ihm diese Vorherrschaft bereits streitig macht und Russland versucht, mit seiner militärischen Macht an Boden zu gewinnen.



Angesichts der ernsten Lage, in der sich Kuba aufgrund neuer Beschränkungen befindet, ist die größte aktive Solidarität unserer Arbeiterklasse und unseres Volkes gefragt.

Leidenschaftliche Erklärungen und Reden sind willkommen, aber es bedarf einer massiven Mobilisierung und der Bewusstseinsbildung darüber, dass wir es mit dem Faschismus in den USA selbst und in immer mehr Ländern zu tun haben und dass die Gefahren eines neuen Weltkrieges sich verschärfen.



Die opportunistische Regierung der FA (Frente Amplio) hat das Massaker in Gaza nicht als Völkermord bezeichnet, verurteilt den Militärangriff auf Venezuela und die Entführung seiner Regierungsvertreter nicht klar und deutlich und sagt nichts und tut noch weniger zur Verschärfung der Blockade gegen Kuba.

Hoch die internationalistische Solidarität!

Venezuela, Kuba und Palästina sind nicht allein!

Revolutionäre Kommunistische Partei Uruguays-UP

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