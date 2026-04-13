Fahrrad-Sternfahrt zum Plauer See – Radrundweg, 17. Mai bis 22. Mai

Willkommen im Ferienpark Plauer See mitten im Landschaftsschutzgebiet umgeben von Wald und Wasser. Hier werden auf Grundlage von ausgearbeiteten Tourenvorschlägen und auf Sie zugeschnittenen Empfehlungen des Hauses Ihre Tagestouren geplant

Rund um den Plauer See gibt es zahlreiche Bade- und Einkehrmöglichkeiten und viel zu sehen und zu erleben.

Fünf Übernachtungen mit Frühstück

Fünfmal Radler-Abendessen (2-Gang-Menü)

Leihfahrrad für drei Tage

Infopaket mit Karte und Tourenvorschlägen

Freie Nutzung des Sauna- und Fitnessbereichs

Saunatuch

Tägliches Lunchpaket



Preis pro Person im Doppelzimmer: 485 Euro; im Einzelzimmer: 560 Euro; im Mehrbettzimmer im Gruppenhaus ohne Bettwäsche und Handtücher: 385 Euro; Einzelbelegung im Mehrbettzimmer: 405 Euro

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People-to-People-Reisen, E-Mail: reisen@people-to-people.de, Tel.: 0209 1776 560



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