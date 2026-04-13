Angebot von People to People
Fahrrad-Sternfahrt zum Plauer See – Radrundweg, 17. Mai bis 22. Mai
Das folgende Angebot von People to People ist etwas für alle Geldbeutel!
Willkommen im Ferienpark Plauer See mitten im Landschaftsschutzgebiet umgeben von Wald und Wasser. Hier werden auf Grundlage von ausgearbeiteten Tourenvorschlägen und auf Sie zugeschnittenen Empfehlungen des Hauses Ihre Tagestouren geplant
Rund um den Plauer See gibt es zahlreiche Bade- und Einkehrmöglichkeiten und viel zu sehen und zu erleben.
- Fünf Übernachtungen mit Frühstück
- Fünfmal Radler-Abendessen (2-Gang-Menü)
- Leihfahrrad für drei Tage
- Infopaket mit Karte und Tourenvorschlägen
- Freie Nutzung des Sauna- und Fitnessbereichs
- Saunatuch
- Tägliches Lunchpaket
Preis pro Person im Doppelzimmer: 485 Euro; im Einzelzimmer: 560 Euro; im Mehrbettzimmer im Gruppenhaus ohne Bettwäsche und Handtücher: 385 Euro; Einzelbelegung im Mehrbettzimmer: 405 Euro
Jetzt buchen bei:
People-to-People-Reisen, E-Mail: reisen@people-to-people.de, Tel.: 0209 1776 560