Fotowettbewerb „Palästina soll leben“ im Treff international

Der Verein „Treff international“ hat einen Fotowettbewerb „Palästina soll leben“ ins Leben gerufen. 15 von einer Jury auserkorene Fotos zu diesem Thema werden im Treff ausgestellt. Die Vernissage dieser Ausstellung wird im Rahmen von 48 Stunden Neukölln am 3. Juli im Treff international in Berlin sein.



Von dem Siegerbild werden 100 Postkarten für den Verkauf gedruckt; der Fotograf erhält 20 Stück als Preis. Einsendeschluss ist der 29. Mai 2026. Die Fotos können als Print (30 × 40 cm) eingereicht werden oder als Datei (max. 5 MB). Es muss der Name des Fotografen dabei sein und eine Erklärung, dass das Bild von ihm stammt. Pro Fotograf können max. drei Fotos eingereicht werden.



Bitte senden an TREFF international, Reuterstr. 15 in 12053 Berlin oder per Mail an info@treff-international.de

Hier gibt es das Plakat zum Wettbewerb als pdf-Datei