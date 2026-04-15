Freiheit für Beycan Aşkıran!

Die Weltkoordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen fordern, dass Beycan Aşkıran und die anderen verhafteten Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und Revolutionäre umgehend freigelassen werden! Auf ihrer Webseite schreiben die Frauen von der Weltfrauenkonferenz:



"Zu den Zielpersonen gehörten Vertreter*innen der Sozialistischen Partei der Unterdrückten (ESP), der Hafenarbeitergewerkschaft Limter-Is, der Vereinten Arbeiterbewegung (BIH), des Kulturzentrums Beksav, der Umweltorganisation Polen Ekoloji, der Jugendorganisation SGDF sowie Journalist*innen der Nachrichtenagentur ETHA. Insgesamt wurden 82 Personen in Untersuchungshaft genommen.

Beycan Taskiran ist eine Arbeiterin, Gewerkschaftsführerin, die von den Textilarbeiterinnen bis zu den Hafenarbeitern wichtige Kämpfe initiiert and angeführt hat. Sie ist Generalsekretärin der Hafenarbeitergewerkschaft Limter-Is des Gewerkschaftsverbands DISK.

Dieser staatliche Angriff ist ein weiterer Versuch, antifaschistische, revolutionäre und Frauenbewegungen in der Türkei zum Schweigen zu bringen und den Widerstand gegen das faschistische Regime unter der AKP und der MHP zu unterdrücken. Diese Verhaftungen und Verfolgungen sind nur der Anfang einer Reihe repressiver Maßnahmen, die gegen alle antifaschistischen Kräfte und den politischen Widerstand im Land ergriffen werden. Die Unterdrückung von Arbeiter*innen, revolutionären Frauen, Sozialist*innen und Jugendlichen, die eine bedeutende Rolle bei der Mobilisierung gegen den NATO-Gipfel in Ankara im Juli 2025 gespielt haben, soll als Warnung an alle antifaschistischen und antiimperialistischen Kräfte im Land dienen. Trotz der repressiven Maßnahmen haben unsere Genoss*innen vor Gericht ihre kämpferische Haltung und moralische Stärke gegenüber den Faschisten unter Beweis gestellt.

Von Indien bis zum Iran, von Kamerun bis Nepal nimmt die Unterdrückung revolutionärer und antifaschistischer Kräfte weltweit zu, begleitet von einem Aufschwung des Faschismus, imperialistischen Kriegen wie denen, die von zionistisch-imperialistischen Kräften in Israel und den USA gegen den Iran geführt werden, und der drohenden Gefahr eines imperialistischen Dritten Weltkriegs. Insbesondere widerständige Frauen sind den repressiven Behörden ein Dorn im Auge geworden. Foltermaßnahmen, darunter sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und psychologischer Terror, werden eingesetzt, um ihren Willen zu brechen.

Als Weltkoordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen verurteilen wir die faschistische Aggression des türkischen Staates.

Wir fordern die sofortige Freilassung unserer Freundin Beycan Taşkıran und aller politischen Gefangenen!

Interview mit Beycan Taşkıran auf der Webseite der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen