Indien
Heftige Arbeiterproteste für Lohnerhöhung auch in Noida
In Noida, einem Industriezentrum im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, protestieren Arbeiter aus verschiedenen Fabriken für die Erhöhung des Mindestlohns und der Sozialleistungen. Die Proteste begannen, nachdem die Regierung des Bundesstaates Haryana am vergangenen Freitag eine Erhöhung des Mindestlohns für ungelernte Arbeiter um 35 Prozent angekündigt hatte, wodurch dieser von 11.274 Rupien pro Monat auf 15.220 Rupien angehoben wurde. Der Mindestlohn für angelernte Arbeiter in Haryana wurde von 12.430,18 Rupien auf 16.780,74 Rupien pro Monat angehoben. Auch der Mindestlohn für Facharbeiter und hochqualifizierte Arbeitskräfte wurde um 35 Prozent angehoben. Am Montag den 13.04. führten die Proteste in Noida zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei, mehrere Autos wurden angezündet.