Es kamen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus drei Generationen – von der gewerkschaftlichen Jugendarbeit, langjährige Vertrauensleute und Personalräte, bis hin zu Aktivistinnen und Aktivisten aus der Umweltbewegung und kämpferischen Frauenbewegung.

Begleitet von Gitarre und Akkordeon wurden einige Songs für den Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse geübt. In einer kurzen Aussprache wurde der Zusammenhang zwischen der Vernichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, der Kriegswirtschaft und verschärfter Ausbeutung herausgearbeitet. Fazit: An diesem 1. Mai ist die Arbeiterbewegung in der ganzen Welt herausgefordert, für ihre sozialen Rechte, gegen imperialistische Kriege, globale Umweltkatastrophe und faschistische Entwicklungen in die Offensive zu gehen.



Im Workshop gab es auch einen Vorschlag für Demo-Parolen unter dem Motto „Heute ist kein Arbeitstag – heute ist Kampftag“. Das diente nicht nur Übungszwecken, sondern auch dem Feinschliff. Bei Rufparolen muss auch der Takt stimmen.

Hier gibt es die Parolen als pdf-Datei

Hier gibt es den Bericht auf dem Online-Portal der Heilbronner Stimme