Holger Strohm: Verlag Neuer Weg bewahrt fortschrittliche Wurzeln

Der Autor der Texte ist Holger Strohm, der seinerzeit fortschrittliche Positionen vertrat, heute aber bedauerlicherweise stark in der "Querfront"- und Verschwörungstheoretiker-Szene aktiv ist. Dazu bekamen wir einen Leserbrief, den wir auszugsweise zusammen mit der Antwort der Redaktion (ebenfalls Auszüge) veröffentlichen:

Leserbrief

Liebes Rote-Fahne-Team, aktuell wird ja die Neuauflage des Buches von Holger Strohm "Umweltschutz im Sozialismus – China 1966-1976" beworben. Völlig zu Recht, denn es zeigt auf, wie unter sozialistischen Bedingungen die Rettung der natürlichen Umwelt gestaltet und organisiert werden kann.

Holger Strohm war einer der ersten bekannten Autoren der Anti-Atom-Bewegung. Bekannt geworden ist er sicher auch durch sein Buch "Friedlich in die Katastrophe" in dem er Gefahren, Hintergründe und politische Seilschaften aufzeigte. Er gilt als einer der Pioniere der Anti-AKW-Bewegung in Deutschland und wurde mehrfach für den Nobelpreis nominiert. Aus dieser Zeit rührt sicher auch seine Begeisterung für die umweltpolitische Entwicklung in China.

Inzwischen hat er sich allerdings zu einem Anhänger obskurer Verschwörungstheorien gewandelt. So stellt er z.B. den Menschen als Schädling in der Welt dar („Der nackte Affe“), der alles zerstört. Mit Aussagen zu AIDS, Chemtrails und amerikanischen Wettermanipulationen driftete Strohm immer weiter in Richtung Verschwörungsideologie. Und mit seinen Büchern „Asyl“ (2016) und „Demokratie in Gefahr“ (2017) war er endgültig am rechten

Rand angekommen. ...

Ich denke, dass es notwendig ist, auch bei Würdigung seiner früheren Bücher und Veröffentlichungen, eine kritische Auseinandersetzung über ihn zu führen. Denn auch über diverse Podcasts – die gerne auch von AfD und der "Querdenker"-Szene verbreitet werden – verbreitet er inzwischen eine Ideologie, die gefährlich, z. T. faschistoid geprägt ist und von der wir uns klar distanzieren müssen, bzw. diese Auffassungen entlarven und angreifen müssen.

Mit besten Grüßen

Antwort der Redaktion:

Lieber ...,

was Holger Strohm mittlerweile vertritt, ist dem Verlag Neuer Weg und der Mediengruppe Neuer Weg bekannt und voll bewusst. Aus diesem Grund verzichtet die Mediengruppe Neuer Weg bei der Veröffentlichung des Buchs "Umweltschutz im Sozialismus – China 1966–1976“ auch auf die Nennung seines Namens auf dem Cover und schreibt im Vorwort ausdrücklich: "Einige der heutigen politischen Auffassungen von Holger Strohm sind durchaus kontrovers zu den Werten des Verlags Neuer Weg. Doch wir danken ihm und seinen Mitarbeitern für die damals wertvolle Erarbeitung und Zusammenstellung von Artikeln, gestützt auf Originaldokumente aus dem sozialistischen China aus den Jahren 1966–1976, und dass er sie uns vorbehaltlos zur Verfügung gestellt hat."

Es geht darum, dass Strohm damals fortschrittlich gedacht hat und mit seiner damaligen Arbeit wirkliche Pionierarbeit geleistet und die großen Errungenschaften des Sozialismus in China unter Mao Zedong mit diesem Buch herausgearbeitet hat. Dass er leider später bis in die heutige Zeit hinein, durch eine vorgedrungene kleinbürgerliche Denkweise im obskuren „Querfront“‑ und Verschwörungsmilieu gelandet ist, ist bedauerlich. Aber diese Auffassungen publizieren Verlag und Mediengruppe Neuer Weg ja eben nicht. Sie haben das Fortschrittliche aus seiner Arbeit herausgearbeitet und bringen es als aktiven Beitrag zum nötigen Umweltschutz heute und zur Propagierung des echten Sozialismus in die Diskussion ein. Sie bewahren seine fortschrittlichen Wurzeln. ...

Herzliche Grüße

Antwort des Lesers:

Hallo ...,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe tatsächlich die Passage im Vorwort überlesen. Ich habe einen Bekannten, der sich zwar für fortschrittlich hält, aber letztendlich immer wieder "Querdenker"-Positionen einnimmt, ein Gemisch aus BSW, Basis und AfD. Trotzdem setzt er sich auch mit der Roten Fahne auseinander. Er "bedient" mich auch immer mal wieder mit Podcasts von Holger Strohm. In der Auseinandersetzung merke ich, dass diese Anschauungen doch weiter verbreitet sind, z. T. auch subtil wirken. Und so versteht der Bekannte z. B. die verbalen rechten Attacken der "Querdenker" auf die Grünen oder gegen die Techkapitalisten der USA als fortschrittlich. Deshalb finde ich es wichtig, auch bei diesen Themen eine Aufklärungsarbeit zu machen, wie es bzgl. der AfD sehr gut gemacht wird. Deine Antwort finde ich sehr gut und ich fände es nicht schlecht, so eine Auseinandersetzung auch öffentlich zu machen, um auch hier ein

kritische Diskussion um diese Positionen zu fördern.

Beste Grüße ...

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