Internationalistisches Bündnis solidarisch mit Aktivisten von "RAUS METALL"

Ingrid Schween und Ulja Serway schreiben:

Wir haben vom Polizeieinsatz am 15.04.26 gegen Aktivisten von RAUSMETALL! und der Durchsuchung ihrer Wohnungen erfahren. Wir protestieren auf Schärfste gegen die Methode des Staatsschutzes, der versucht, den Protest gegen die Militarisierung der Gesellschaft und die Kriegsvorbereitung zu kriminalisieren. Ihr setzt Euch für Frieden ein und prangert die Heuchelei der Regierungsverantwortlichen mit künstlerischen und satirischen Mitteln (Bild an der Statue) an und kritisiert öffentlich die Umstellung der Produktion auf Kriegswirtschaft im VW-Werk Osnabrück. Wir halten die Freiheit von Kunst und Satire für wichtig. Eure Ideen und Methoden finden wir kreativ und gut. Euer Mut und Eure Zivilcourage passt den Herren und Damen der Interessen des VW-Managments wohl nicht bzw. ist ihnen ein Dorn im Auge.

Das Internationalistische Bündnis hat die Einschätzung, dass eine akute Gefahr eines Dritten Weltkrieges besteht, klärt darüber auf und organisiert den Widerstand. Unsere Solidarität gilt allen Friedensbewegten, Kriegsgegnern und Antifaschisten von Religion bis Revolution. Wir sagen: „Hände weg" vom berechtigten Kampf gegen die begonnene Kriegswirtschaft der Regierung Merz & Co. Wir kämpfen gemeinsam dagegen, dass Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für Frieden, gegen Umweltzerstörung einsetzen und öffentlich die Kriegsproduktion anprangern, kriminalisiert werden. Meldet Euch gerne bei uns und teilt uns mit, wie wir die praktische Solidarität mit Euch weiter organisieren können.

Wir laden euch herzlich ein zur Demonstration am 8. Mai in Essen. Sie findet statt unter dem Motto: „8. Mai ist Tag der Befreiung! Gegen Faschismus und Weltkriegsvorbereitung auf die Straße! Kampf der Preisexplosion! Stoppt die Abwälzung der Kriegslasten auf die Bevölkerung!" Gerne könnt ihr dort auch sprechen.

Kommt auch gerne zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema „Nein zur Wehrpflicht" auf dem Internationalen Pfingstjugendtreffen am Samstag, 23.05.26 im Revierpark Nienhausen, Gelsenkirchen. (www.pfingstjugentreffen.de)

Solidarische und Internationalistische Grüße

Geschäftsführender Ausschuss

Ingrid Schween, Ulja Serway