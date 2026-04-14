Ja zur Olympia-Bewerbung im Sinne der Völkerfreundschaft!

Viele Kritiken an den vergangenen Olympiaden sind völlig berechtigt. Zum Beispiel die Vertreibung von Armen aus dem Stadtbild in Paris.¹ Aber wer sagt denn, dass alles in den nächsten Jahrzehnten so bleiben muss, wie es ist?



Da haben wir außer der Olympiade noch ganz andere Sorgen, angesichts von Not und Elend, gekippter Ökosysteme, faschistischer Kriegstreiber in der Welt. Eben deshalb: Warum nicht für eine Olympiade der Völkerfreundschaft und Solidarität einstehen?



Das bedeutet, profitträchtige Großprojekte auf Kosten von Bevölkerung und Natur nicht hinzunehmen! Lasst euch nicht die Freude am Sport nehmen. Machen wir den Sport zu unserer Sache. Erst recht!