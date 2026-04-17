Kamerun – Afrika in Miniatur

Nach der deutschen Kolonialzeit und der anschließenden französischen und britischen Verwaltung entstand ab den 1940er‑Jahren eine starke Unabhängigkeitsbewegung; die Reise gibt Einblicke in den langen Kampf für Freiheit und soziale Gerechtigkeit.



Kamerun ist „Afrika in Miniatur“: dichte Regenwälder im Süden, endlose Savannen in der Mitte und die Sahelzone im Norden – eine Landschaftsvielfalt, die begeistert. Das Land zeichnet sich durch großen kulturellen Reichtum aus.



Unsere Route führt in drei lebendige Kulturregionen und zeigt die Vielfalt der dort lebenden Völker.

Auf dem Programm stehen unter anderem:

Ausflüge in den Regenwald und ein Bootsausflug durch die Wasserläufe.

Besuch des Palastes der Bamoun-Könige

Begegnungen mit Teepflückerinnen, Kaffeebäuerinnen, Bauern und Gewerkschaftern.

Wanderungen zu Bergseen und Wasserfällen, Erholung an den Stränden von Limbe und Kribi.



Die Reise wurde gemeinsam mit einem professionellen Touristikbüro entwickelt, das wie People to People Wert auf nachhaltigen Tourismus und Völkerverständigung legt.

Preis: 1950 Euro pro Person (ohne Flug)

Reisedauer: 25. Juli bis 9. August

Anmeldeschluss: 15. Mai 2026

Anmeldeschluss: 15. Mai 2026 Mindestteilnehmerzahl: zehn Personen

Bei weiteren Fragen oder für die Anmeldung stehen wir euch gern zur Verfügung. E-Mail: reisen@people-to-people.de Telefon: 0209 1776560 www.people-to-people.de

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