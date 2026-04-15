Kommt zur Pfingststudienfreizeit nach Stuttgart!

Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, die Welt besser zu verstehen.

Was passiert auf den Studienfreizeiten?

Gemeinsam erarbeiten wir uns, wie man an ein wissenschaftliches Buch herangeht. Wir verbringen eine Woche selbstorganisiert zusammen. Dabei wird nicht nur gelesen und diskutiert. Sondern wir organisieren auch gemeinsam unseren Alltag – mit Frühsport, Essen und Freizeit. Außerdem werden wir einen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz machen und den REBELL in der Region weiter aufbauen. Ein gebührendes Abschlussfest darf natürlich auch nicht fehlen.

Welches Buch wird behandelt?

Dieses Jahr behandeln wir Schriften von Mao Zedong und zur Proletarischen Kulturrevolution. Auch im riesigen China wurde der Sozialismus schon mal erkämpft. Durch die Kulturrevolution, die die „Seele der Menschen berührte“, holten sich die Massen die Macht gegen Bürokraten zurück, die wieder zurück zum Kapitalismus wollten. Ein Schwerpunkt lag auf der Erziehung der Jugend. Das inspirierte Millionen auf der Welt. Wir treten der antikommunistischen Hetze gegenüber Mao entgegen.



Jüngeren schlagen wir den Roman „Der Stärkere“ von Walter Radetz vor. Darin geht es um Werner Seelenbinder, weltberühmter deutscher Ringer und Kommunist. Das Buch zeigt seinen Mut, während des Hitler-Faschismus illegalen Widerstand zu leisten und den Sport dabei zu nutzen. ...

Beides ist heute topaktuell! Es gibt nichts Besseres, als gerade in diesen Zeiten gemeinsam die Welt zu verstehen und zu verändern. Ob ihr Anfänger seid oder nicht – alle können mitmachen.

Wann und wo?

26. Mai (Anreise: 25. Mai, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr) bis 31. Mai (Abreise um 12 Uhr). Ort: Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10, Stuttgart. Kosten: 150 Euro plus 30 Euro, wenn ihr vom Internationalen Pfingstjugendtreffen mitfahren wollt. Wir freuen uns auf euch!



Anmeldungen bei den örtlichen REBELL-Gruppen oder an geschaeftsstelle@rebell.info

Mehr dazu und den Flyer gibt es hier

Das Buch "Der Stärkere" gibt es hier zu kaufen

Interesse am sozialistischen China Mao Zedongs und an der Kulturrevolution? Dann ist das aktuelle Buch des Verlags Neuer Weg etwas für Dich.