Kumpel für AUF im Vest trifft sich am 21. April

Wir laden ein zum monatlichen Treffen am Dienstag, 21. April, um 18.30 Uhr in Marl-Hüls, Pfarrheim St. Konrad, Ecke Römer- / Tannenstraße.

Aktiv für die Zukunft der Jugend

Wir ziehen Bilanz über den Widerstand gegen die Ankündigung drastischer Mieterhöhungen für Bergmannswohnungen in Marl-Hüls durch VIVAWEST. Nachdem der Immobilienkonzern hatte zurückrudern müssen, will er jetzt wieder vollendete Tatsachen schaffen. Die Forderungen und Anliegen der Mieter werden beraten, vereinheitlicht und an die Öffentlichkeit gebracht. Die Vernichtung bezahlbaren Wohnraums trifft besonders die Jugend.

Deshalb wollen wir unser Anliegen auch in das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen einbringen, das auf dem Freibadgelände des Revierparks Nienhausen zwischen Gelsenkirchen und Essen stattfindet. Alle zwei Jahre stellen hunderte von sozial und gesellschaftlich aktiven Leuten aus der internationalen Jugend-, Frauen-, Umwelt-, Gewerkschafts- und Menschenrechtsbewegung ehrenamtlich ein buntes Programm auf die Beine. Aus dem Vest werden wir den Auf- und Abbau eines „Hugo-Hauer-Cafés“ verantwortlich in die Hand nehmen.

Weitere Treffen um 18.30 Uhr am 19. Mai, 16. Juni, 21. Juli, 22. September, 20. Oktober, 12. November und 15. Dezember.