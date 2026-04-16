Lufthansa greift Streikende frontal an!

„Wir mussten nach umfänglicher Prüfung den Beschluss fassen, den Cityline-Flugbetrieb vorerst bis auf Weiters temporär stillzulegen", heißt es in dem Schreiben. Das bedeute, dass bis auf Weiteres keine Flüge mehr durchgeführt werden. „Alle betroffenen Mitarbeiter im Cockpit und in der Kabine werden widerruflich – bis auf wenige Ausnahmen – freigestellt."

Cityline übernimmt Zubringerflüge etwa nach Frankfurt und München. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte die Information auf Anfrage.

Die Maßnahme richtet sich gegen die berechtigten Streiks der Beschäftigen. Sofortige Rücknahme dieses Beschlusses!