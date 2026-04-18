Gewerkschaften in den USA mobilisieren zum 1. Mai

Schätzungsweise 8 Millionen Menschen nahmen am 28. März 2026 am dritten „No Kings Day“ an über 3.000 Orten in den USA an Protesten teil. Er wird als der größte Protest in der Geschichte der USA und als größte Maßregelung der Präsidentschaft Trumps beschrieben. 200.000 Menschen nahmen an der „Flaggschiff“-Demonstration in St. Paul, Minnesota, teil. In der Nähe liegt der Ort, an dem die Menschenrechtsaktivisten Renée Good und Alex Pretti von der ICE kaltblütig ermordet und dabei auf Video festgehalten wurden. Die Wut, die die Menschen auf den Straßen zum Ausdruck brachten, ist eine Reaktion auf die verdeckte Aggression der ICE gegen Einwanderer und Menschen, die fälschlicherweise als Einwanderer identifiziert wurden, sowie gegen deren Verteidiger.

Minneapolis war besonders im Visier einer Besetzung durch 3.000 ICE- und Grenzschutzbeamte, als Vergeltung für den öffentlichen Widerstand während der Proteste gegen die Tötung von George Floyd im Jahr 2020. Die Stadt war auch wegen ihrer großen somalischen Bevölkerung im Visier, die von Trump als „Abfall“ bezeichnet wurde. Die „No Kings“-Demonstranten brachten zudem ihre Wut über die militärischen Angriffe gegen den Iran durch das zionistische Israel und die USA sowie den anhaltenden Völkermord in Gaza zum Ausdruck. Auch wandten sie sich gegen die sich verschlechternden Lebensbedingungen für die breiten Massen im ganzen Land.

Die überwältigende Botschaft auf den vielen kreativen Schildern der Demonstranten richtete sich gegen die Milliardärsklasse, Trumps Drohungen, das Wahlrecht bei den Zwischenwahlen im November illegal zu untergraben und gegen den Faschismus. In Detroit und der umliegenden Region gab es über 25 Demonstrationen – in der Innenstadt, in den Vororten und sogar in den ländlichen Gebieten, in denen Trump 2024 Wahlunterstützung genoss. Mein Partner und ich kehrten zur nahegelegenen Woodward Ave im Vorort nördlich von Detroit zurück, dem Schauplatz der international bekannten Oldtimer- und Hotrod-Veranstaltung „Woodward Dream Cruise“. Tausende füllten die Gehwege und den Mittelstreifen des vierspurigen Boulevards, während viele Tausende in Autos, Lastwagen und sogar Sattelzügen mit lauten Hupen vorbeifuhren und ihre eigenen Schilder hochhielten oder in Solidarität die Fäuste reckten.

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer war weiß und reichte altersmäßig weit auseinander. LGBTQ-Gruppen waren anwesend. Zwar befanden sich Gewerkschaftsmitglieder unter den Demonstranten, doch waren die Gewerkschaften nicht offiziell vertreten. Gegendemonstranten auf Seite von Trump waren äußerst selten. Die Inspiration für die überwältigende Unterstützung des „No Kings Day“ ging von den organisierten Protesten in St. Paul und Minneapolis, Minnesota, aus, insbesondere von der 70.000 Mann starken Koalition aus Gemeinde und Gewerkschaften, die zwei Monate zuvor an einem Protesttag bei winterlichen Temperaturen unter null Grad zu „keine Arbeit, keine Schule, kein Einkaufen“ aufgerufen hatte. Die Koalition umfasste Gewerkschaften, die Beschäftigte im Dienstleistungs-, Hotel-, Kommunikations-, Transport- und Elektrizitätssektor vertraten, und schloss die Führung der meisten Gewerkschaften in Minneapolis mit ein.

Der „No Kings Day“-Protest wurde von einigen Linken wegen fehlender „Forderungen“ kritisiert. Dies könnte jedoch seine Stärke gewesen sein. Die Organisatoren, deren Kern die Basisgruppe „Indivisible“ bildet, boten stattdessen einen breiten Rahmen, unter dem Menschen zusammenkommen und an verschiedenen Fronten als Teil einer einzigen Bewegung kämpfen konnten. „Indivisible“ erhält zwar Fördermittel – einen Zuschuss von 3 Millionen Dollar für zwei Jahre im Jahr 2023 – von der Open Society Foundation, die mit dem „Milliardärs-Philanthropen“ George Soros verbunden ist. Dies erzürnt die Reaktionäre, die Trumps MAGA-Bewegung antreiben. Was die „No Kings Day“-Mobilisierung geleistet hat, ist, Millionen Menschen auf die Straße zu bringen, aus ihrer Isolation heraus, viele davon zum ersten Mal. ...

Vor der ersten NKD-Demonstration im Juni 2025 – aber nach der ähnlichen „Hands Off“-Demonstration im April, zwei Monate zuvor – mobilisierten sich Arbeiter*innen und einige Vertreter*innen der Gewerkschaftshierarchien für den Internationalen Tag der Arbeit, den 1. Mai. An über 1.500 Orten wurden Demonstrationen organisiert – so viele wie nie zuvor und vielleicht die mit der höchsten Teilnehmerzahl seit den „No Immigrant Day“-Demonstrationen am 1. Mai 2006, als Millionen Menschen auf die Straße gingen. Im Vorfeld entstand eine landesweite „May Day Strong“-Koalition, die nun unter dem Motto „Arbeiter vor Milliardären“ für die diesjährigen Maifeiertags-Proteste mobilisiert. Die NKD-Organisatoren haben die Maifeiertags-Veranstaltungen bereits als nächsten Schritt für die NKD-Teilnehmer befürwortet und gehen noch einen Schritt weiter, indem sie für Freitag, den 1. Mai, einen landesweiten Tag unter dem Motto „Keine Arbeit, keine Schule, kein Einkaufen“ ausrufen.

Während sich einige Gewerkschaftsorganisationen an der Maifeier 2025 in Detroit beteiligten – alle zum ersten Mal –, wird diese in diesem Jahr vom Central Labor Council in Metro Detroit (der AFL-CIO) geleitet. Dies stellt eine radikale Abkehr von der jahrzehntelangen Praxis der US-Gewerkschaftsführer dar, die bislang nur den Labor Day im September anerkannten. Eines der Vorstandsmitglieder erklärte mir: „Die Mitglieder fordern, dass wir etwas unternehmen, und das tun wir auch.“ Die anhaltenden reaktionären Angriffe auf Arbeiter und ihre Gewerkschaften haben in Verbindung mit den sehr sichtbaren „No Kings Day“-Mobilisierungen dazu geführt, dass die Massenbewegung an die Tür der Gewerkschaften klopft, und die Gewerkschaften reagieren darauf.