MDR zu Faschisten Tommy Frenck: „So baute im Ergebnis der Verfassungsschutz Frenck mit auf“

Von exakt 100 „Rechtsrock“-Musikveranstaltungen 2025 in Thüringen fanden alleine in Brattendorf 63 statt.¹ Mitgezählt sind nicht die Liederabende, die regelmäßig am Wochenende und bis zu drei unter der Woche, in der „Afrikakorps Bar“ stattfinden. Da spielen zum Beispiel die Band „Blitzkrieg“ oder Axel Schlimper, faschistischer Liedermacher und Holocaustleugner.



Beamte der Polizeiinspektion Suhl würden, nach Auskunft der Behörde, diese Veranstaltungen begleiten. Bei "Hitler-Schnitzel" für 8,88 Euro. "Deutsches Reichsbräu" oder "Deutsches Panzerbier", sei es ihrer Meinung nach nicht zu Straftaten gekommen.

Das Bürgermeisteramt von Auengrund ließ mitteilen, dass es keinen Grund zur Gewerbeuntersagung sieht. Es distanzierte sich vom Begriff

"Neonazi-Treffpunkt“. Es sei ein Gasthaus für jedermann, welches Speisen und Getränke anbiete.



Der Historiker Kai Richarz aus Südthüringen führt dazu aus: „An der Geschichte von Tommy Frenck kann man auch sehen, wie das gesellschaftliche und institutionelle Gewährenlassen von Neonazis dazu führte, dass sie eine Eventkultur in Thüringen etablieren konnten.“ Des Weiteren sieht er ein Problem bei den Sicherheitsbehörden, die davon ausgingen, dass, wenn Frenck es nicht parteiförmig oder ähnlich strukturiert, es nicht als Neonazi-Problem eingestuft wurde, solange die "Gäste" „friedlich“ in ihren Treffpunkten zusammensaßen und ihre Ideologien verbreiteten.



Die Recherche des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) in den Fernsehsendungen „exactly“ vom 9. März und "Exakt" vom 1. April gingen darüber hinaus. „Die Behörden lassen ihn gewähren“ (exactly / MDR vom 9.03.2026). Das Thüringer Amt für Verfassungsschutz gibt zu, dass der Kauf des Gasthofs 2018 bekannt war. Es behauptet, dass es von der Beteiligung Frencks erst 2020, mit seinem Eintrag ins Grundbuchamt, wusste. Man darf sich fragen, warum der Kauf durch einen Strohmann bekannt war, ohne dass ein Bezug zu faschistischen Szene angenommen wurde.

MDR deckt auf, dass der Verfassungsschutz-Agent „Ares“, Kai-Uwe Trinkaus, Ziehvater und Mentor Frencks war. Er unterstützte Frenck bei dem Versuch, die Freiwillige Feuerwehr zu unterwandern. Auch bei der Gründung eines eigenen Fußballvereins soll er aktiv gewesen sein.



Der MDR schlussfolgert: „So baute im Ergebnis der Verfassungsschutz Frenck mit auf.“