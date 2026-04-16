Mexiko
Mexiko-City: Arbeiter in Reifenfabrik streiken seit sechs Wochen
Seit dem 23. Februar streiken 1.051 Beschäftigte in den vier Werken in Mexiko-Stadt und im Bundesstaat Mexiko. Sie legten die Arbeit nieder, weil acht zuvor vereinbarte Leistungen nicht eingehalten wurden, darunter Lohnerhöhungen von 7 und 5 Prozent für die Jahre 2025 bzw. 2026; die Nichteinhaltung der 40-Stunden-Woche, da derzeit 48 Stunden gearbeitet werden; ein Weihnachtsgeld von 44 Tagen statt der von der Unternehmensleitung festgelegten 36 Tage sowie das Urlaubsgeld von 25 bis 32 Tagen je nach Betriebszugehörigkeit.