Mediengruppe Neuer Weg
Neues Taschensortiment
Auf der Leipziger Buchmesse war unser neu ergänztes Taschensortiment ein echter Hingucker, viel gefragt und auch gekauft.
So hatten wir mehrere Kunden, die auf einer der letzten Messen die Lenin-Tasche gekauft hatten. Und da sie aufgrund des regen Gebrauchs abgenutzt war, mussten sie unbedingt Ersatz haben.
Manch einer kaufte sogar gleich alle drei: „Da kann ich mich doch gar nicht entscheiden.“ „Das sind klare Statements.“ „Die muss ich meinem Sohn mitbringen“, um nur einige der Beweggründe zu nennen.
Motive:
- Marx
- Lenin
- Make Socialism Great Again
Die Taschen sind stabil, bei 30 Grad waschbar (empfohlen links herum) und immer ein Hingucker – dürfen also an keinem Stand und bei keiner Aktion fehlen! Preis: Je Tasche 5 Euro.
Erhältlich bei und über PEOPLE TO PEOPLE und über den Verlag NEUER WEG. Tel.: 0201 25915; im Web unter: www.neuerweg.de oder vertrieb@neuerweg.de.