Neues Taschensortiment

So hatten wir mehrere Kunden, die auf einer der letzten Messen die Lenin-Tasche gekauft hatten. Und da sie aufgrund des regen Gebrauchs abgenutzt war, mussten sie unbedingt Ersatz haben.



Manch einer kaufte sogar gleich alle drei: „Da kann ich mich doch gar nicht entscheiden.“ „Das sind klare Statements.“ „Die muss ich meinem Sohn mitbringen“, um nur einige der Beweggründe zu nennen.

Motive:

Marx

Lenin

Make Socialism Great Again

Die Taschen sind stabil, bei 30 Grad waschbar (empfohlen links herum) und immer ein Hingucker – dürfen also an keinem Stand und bei keiner Aktion fehlen! Preis: Je Tasche 5 Euro.



Erhältlich bei und über PEOPLE TO PEOPLE und über den Verlag NEUER WEG. Tel.: 0201 25915; im Web unter: www.neuerweg.de oder vertrieb@neuerweg.de.