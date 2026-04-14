USA
New York City: Protest gegen Waffen für Israel
Mehreren Gruppen, darunter „Jewish Voice for Peace“, organisierten am Montag eine Protestaktion vor dem Büro der beiden demokratischen Senatoren von New York und forderten, die Lieferung amerikanischer Waffen an Israel zu stoppen. An der Aktion beteiligten sich mehr als 200 Menschen. Die Protestaktion steht im Zusammenhang mit den Bemühungen des unabhängigen Senators Bernie Sanders aus Vermont, die Lieferung amerikanischer Waffen an Israel zu stoppen. „Ich werde eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf erzwingen, der den Verkauf von Bomben und Bulldozern im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar an das israelische Militär blockieren soll“, schrieb Sanders am Montagmorgen in den sozialen Medien. Die Polizei teilte am Montagabend mit, dass etwa 90 Personen festgenommen worden seien.