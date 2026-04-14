Indien
Noida: 42.000 Arbeiter beteiligten an Protesten
Auch Uttar Pradesh erhöht den Mindestlohn! Die in dieser Woche angeordnete Lohnerhöhung gilt rückwirkend ab dem 1. April und wird das Gehalt von ungelernten Arbeitern in Noida von derzeit etwa 121 US-Dollar pro Monat auf rund 147 US-Dollar anheben. Die Löhne für angelernte und gelernte Arbeiter seien ebenfalls angehoben worden. Nach Angaben der Polizei, die sieben Strafverfahren im Zusammenhang mit den Protesten eingeleitet hat, nahmen rund 42.000 Arbeiter an den Protesten in den vergangenen Tagen in Noida teil. Mehr als 300 Personen seien festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit.