Öffentlicher Stadtspaziergang mit Kind und Kegel

Die Umweltgewerkschaft Magdeburg lädt ein zum öffentlichen Stadtparkspaziergang mit Kind und Kegel – gemeinsam für den Erhalt des Charakters der Rotehorninsel ohne den Bau eines Wohngebietes in der grüne Lunge unserer Stadt!

Wann und wo?

Der Treff ist am 18. April, um 14 Uhr, an der Haltestelle ZOLLBRÜCKE in Richtung Cracau.

Wir erfahren etwas über die Geschichte des Rotehornparks, die Geschichte des Widerstandes gegen eine Wohnbebauung in diesem Bereich, entdecken die Vielfalt seiner Pflanzen- und Tierwelt bis hin zu seiner Bedeutung als frei zugänglicher Erholungsraum, Hochwasserschutzgebiet und wichtiger Teil der Kaltluftschneise zur Stadtkühlung in den Hitzesommern.¹

Wir tauschen unsere Gedanken und Erlebnisse aus und lassen den Spaziergang mit einem Mini-Picknick am Wasserfall ausklingen. Kleine Snacks dürfen gern mitgebracht werden.