Offener Brief philippinischer Frauen an die Internationale Gemeinschaft

(…) Es ist solch eine Ironie, dass, während die philippinische Regierung bei internationalen Veranstaltungen Gleichberechtigung „predigt“, die Mehrheit der philippinischen Frauen aufgrund von ökonomischen Krisen und Angriffen auf unsere demokratischen Rechte ums Überleben kämpft. Viele von uns erleben Verfolgungen, Einschüchterungen und „rote Brandmarkungen“ (red tagging), weil wir unsere Rechte verteidigen.

136 der insgesamt 700 politischen Gefangenen sind Frauen (Stand November 2025). (…) Aufgrund der neoliberalen Politik der Philippinen müssen Millionen philippinischer Frauen ihre Familien verlassen und unter prekären Bedingungen in Übersee arbeiten. Frauen, die daheim bleiben, bekommen die Auswirkungen von steigenden Lebensmittelpreisen, niedrigen Löhnen und der Klimakatastrophe zu spüren. Frauen auf dem Land werden weiterhin Opfer von Landraub.

Die Korruption im Land führt dazu, dass immer mehr öffentliche Mittel gestrichen werden, so auch im Bereich des Schutzes von Frauen und Kindern vor sexueller Gewalt. Mittlerweile verzeichnen Notruftelefone eine Anzahl von 500 Anrufen am Tag (…).