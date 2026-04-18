Philippinen
Politische Gefangene engagieren sich für bessere Haftbedingungen
Hierzu ein Ausschnitt aus einer Erklärung von politischen Gefangenen in philippinischer Haft: (…) Indem wir unseren Kampf im Gefängnis mit kollektiven Aktionen von Menschenrechtsorganisationen und Unterstützergruppen koordinieren, können wir kumulative Siege und Zugeständnisse von den Gefängnisbehörden erwirken. In einigen Gefängnissen, in denen unsere GenossInnen ein gewisses Maß an Zusammenhalt und Stärke erreicht haben, konnten Verbesserungen der Haftbedingungen durchgesetzt werden, wie bessere Essensrationen, das 24-Stunden-Verbot der Verschließung einzelner Zellen, Zugang zu Nachrichten und Informationen von außen, regelmäßige Freigänge und Besuche sowie relativ „liberale“ Einfuhr von Lebensmitteln durch Unterstützergruppen, um die hungersnotähnlichen Rationen aufzustocken (…).
Wenn Sie für die politischen Gefangenen spenden möchten:
Deutsch-Philippinische Freunde e.V.
IBAN: DE38 3007 0024 0408 1550 00
BIC: DEUTDEDBDUE