Haiti
Port-au-Prince: Arbeiter fordern Lohnerhöhungen
Mehr als 1.000 Arbeiter organisierten am Montag in Haitis Hauptstadt eine Protestkundgebung, um einen höheren Mindestlohn zu fordern, während sich der Konflikt im Iran verschärft und die Ölpreise in die Höhe treibt. Die Arbeiter des staatlichen Metropolitan Industrial Park, informell als Sonapi bekannt, versammelten sich vor dessen Toren in Port-au-Prince und riefen: „Wenn wir Hunger haben, machen wir keine halben Sachen!“ Die Arbeiter haben seit 2023 keine Lohnerhöhung mehr erhalten und können sich angesichts der von der haitianischen Regierung Anfang dieses Monats beschlossenen Erhöhung der Dieselpreise um 37 % und der Benzinpreise um 29 % keine Grundnahrungsmittel mehr leisten. Ein Liter Benzin kostet mehr als der Mindestlohn pro Stunde in einer Jeansfabrik. Dieser liegt bei 685 haitianische Gourdes (5,23 US-Dollar) pro Tag, während ein Liter Benzin 850 Gourdes (6,49 US-Dollar) kostet.