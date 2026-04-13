Neuseeland
Proteste gegen US-Israel-Krieg gegen Iran und Libanon
Am Samstag, dem 11. April, fanden in Neuseeland zahlreiche Demonstrationen statt, die sich gegen den US-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran und den Libanon sowie gegen den anhaltenden Völkermord im Gazastreifen richteten. In Auckland marschierten Hunderte vom Aotea Square zum US-Konsulat, während in Wellington etwa 400 Menschen zum Parlament zogen. Kundgebungen fanden auch in Christchurch, Dunedin und den Regionalzentren Blenheim und New Plymouth statt.