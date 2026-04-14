Leverkusen
Gründung: "Wir haben endlich eine REBELL-Gruppe!"
Die Leverkusener Gruppe des Jugendverbands REBELL gibt voller Stolz ihre Gründung bekannt:
Im Februar haben wir uns gegründet. Wir sind stolz auf uns. Wir haben uns was vorgenommen.
Hier sind die Gründe für unsere Gründung:
- Spenden sammeln für Gaza und für die Rebell-Kasse.
- Beiträge kassieren.
Spendenlauf am 19. April.
- Gegen die AfD kämpfen.
- Freizeit: Schwimmen, Spiele und Sport. Hunderte Jugendliche gewinnen.
- Die Rotfuchstreffen durchführen.
Unsere Rotfuchsleitung wollte unbedingt bei der Gründung dabei sein.
Sie haben uns folgenden Grußtext geschrieben:
„Liebe Rebellinnen, liebe Rebellen,
wir sind noch klein, aber wir wollen auch Rebellen werden. Deshalb freuen wir uns, dass es eine REBELL-Gruppe gibt. Und herzlichen Glückwunsch! Eure Rotfuchsleitung … “
Rebellische Grüße aus Leverkusen
Die Rote Fahne Redaktion gratuliert der frischgebackenen REBELL-Gruppe Leverkusen sehr herzlich zu ihrer Gründung! Die Rebellen haben diesen Text selbst layoutet, was wir den Leserinnen und Lesern selbstverständlich nicht vorenthalten wollen: Hier gibt es das Layout der Rebellen aus Leverkusen