Gründung: "Wir haben endlich eine REBELL-Gruppe!"

Im Februar haben wir uns gegründet. Wir sind stolz auf uns. Wir haben uns was vorgenommen.

Hier sind die Gründe für unsere Gründung:

Spenden sammeln für Gaza und für die Rebell-Kasse.

Beiträge kassieren.

Spendenlauf am 19. April.

Spendenlauf am 19. April. Gegen die AfD kämpfen.

Freizeit: Schwimmen, Spiele und Sport. Hunderte Jugendliche gewinnen.

Die Rotfuchstreffen durchführen.

Unsere Rotfuchsleitung wollte unbedingt bei der Gründung dabei sein.

Sie haben uns folgenden Grußtext geschrieben:

„Liebe Rebellinnen, liebe Rebellen,

wir sind noch klein, aber wir wollen auch Rebellen werden. Deshalb freuen wir uns, dass es eine REBELL-Gruppe gibt. Und herzlichen Glückwunsch! Eure Rotfuchsleitung … “

Rebellische Grüße aus Leverkusen

Die Rote Fahne Redaktion gratuliert der frischgebackenen REBELL-Gruppe Leverkusen sehr herzlich zu ihrer Gründung! Die Rebellen haben diesen Text selbst layoutet, was wir den Leserinnen und Lesern selbstverständlich nicht vorenthalten wollen: Hier gibt es das Layout der Rebellen aus Leverkusen