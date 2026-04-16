Dortmund
REBELL und Rotfüchse: Spendenlauf für Gaza
Die Gaza-Soli-AG des Jugendverbands REBELL und der Kinderorganisation Rotfüchse sowie des ZAYTOUN-Kollektivs lädt herzlich zu ihrem Spendenlauf für Gaza in den Hoeschpark nach Dortmund ein. Der Lauf startet am Samstag, 25. April, um 14 Uhr. Die Spenden, die die Läuferinnen und Läufer erlaufen werden, gehen an den Wiederaufbau eines Krankenhauses von Al-Awda in Gaza! Lauft mit und werdet Sponsor! Kinder bis zwölf Jahre laufen 150-Meter-Runden, ab zwölf Jahren sind es 300-Meter-Runden. Anschließend gibt es gemütliches Zusammensitzen, Essen und Getränke.
Hier gibt es Flyer und Sponsorenliste zum Lauf