REBELL und Rotfüchse: Spendenlauf für Gaza

US-Präsident Donald Trump sieht den Krieg im Iran kurz vor dem Ende. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte er in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Auch sein Vize, JD Vance, verbreitet über den Verlauf der Verhandlungen Zuversicht. "Ich habe ein sehr ​gutes Gefühl, was unsere Position ​angeht", sagte der US-Vizepräsident. Damit wollen die faschistischen Anführer der USA ziemlich offensichtlich über ihre Ratlosigkeit hinweg täuschen, wenn man bedenkt, dass die Verhandlungen am letzten Wochenende abgebrochen wurden und die USA seither ihrerseits die Straße von Hormus sperren. Die iranische Führung jedenfalls scheint noch nicht zu wissen, dass sie Verhandlungen will - sie drohte stattdessen mit einem Ende des Waffenstillstands, sollte die Sperrung der Straße durch die US-Streitkräfte nicht enden.