Sandalen für Kinder in Gaza: So kommt die Hilfe an

Rund 2.000 Demonstranten versammelten sich am 11. April auf dem Habima-Platz in Tel Aviv zu einer Protestkundgebung gegen den Krieg und die Regierung. Sie überschritten damit die gerichtlich angeordnete Obergrenze von 1.000 Personen; die Polizei griff jedoch nicht ein, wie sie es in den vergangenen Wochen getan hatte, als sie sich auf Sicherheitsbeschränkungen aufgrund des Krieges im Iran berief. Damit fanden bereits die sechste Woche in Folge seit Beginn des israelisch-amerikanischen Krieges gegen den Iran und Libanon landesweit Demonstrationen statt, unter anderem in Be’er Sheva, Jerusalem und Haifa. In Tel Aviv wurde die Demonstration gemeinsam von Dutzenden Menschenrechtsorganisationen organisiert. Die Demonstranten skandieren: „Die Besetzung des Südlibanon ist ein Rezept für eine Katastrophe“ und „Wir werden hier keine Sicherheit haben, bis wir Frieden schließen. Nur Frieden wird Sicherheit bringen.“