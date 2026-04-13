Palästina muss leben!
Sandalen für Kinder in Gaza: So kommt die Hilfe an
Aktivisten von „Palästina muss leben!“, der im Dezember gegründeten Solidaritätsorganisation unter dem Dach von SI, sammeln unermüdlich Spenden für die Gaza-Soforthilfe und den Aufbau von Gesundheitsoasen mit dem Al-Awda-Netzwerk. In einem kleinen Film spielen palästinensische Kinder die Hauptrolle: Eins nach dem anderen zieht sich Sandalen an, die von einem Teil eder gesammelten Spenden gekauft werden konnten. So schön anzuschauen!