Schlappe für Siemens Energy: Die gekündigte Betriebsrätin Isa Paape muss wieder eingestellt werden!

Der Prozess endete mit einem vollständigen Sieg der Klägerin. Siemers Energy muss sie wieder einstellen. Die Kündigung ist unwirksam. Bereits vorher hatte sie erreicht, dass sie mit ihrer Liste an der Betriebsratswahl teilnehmen konnte.

Aber sie blieb gekündigt. Bei der Betriebsratswahl wurde sie wiedergewählt und konnte mit drei Kandidaten der Liste in den Betriebsrat einziehen. Bei der Konstituierung durfte sie jedoch nicht anwesend sein.

Aber jetzt: Im immer wieder verschobenen Kündigungsschutz-Prozess erreichte sie einen vollen Erfolg!

Dazu trugen auch die 14.000 Unterstützungsunterschriften für ihre Petition bei.

Herzlichen Glückwunsch!