Erlangen
Schlappe für Siemens Energy: Die gekündigte Betriebsrätin Isa Paape muss wieder eingestellt werden!
In einem prall gefüllten Sitzungssaal des Nürnberger Amtsgerichts fand am 16. April 2026 endlich der Kündigungsschutzprozess von Isa Paape wegen ihrer fristlosen Kündigung ohne Begründung am 19. November 2025 statt. Ende Januar war ein lapidarer Kündigungsgrund nachgeschoben worden.
Der Prozess endete mit einem vollständigen Sieg der Klägerin. Siemers Energy muss sie wieder einstellen. Die Kündigung ist unwirksam. Bereits vorher hatte sie erreicht, dass sie mit ihrer Liste an der Betriebsratswahl teilnehmen konnte.
Aber sie blieb gekündigt. Bei der Betriebsratswahl wurde sie wiedergewählt und konnte mit drei Kandidaten der Liste in den Betriebsrat einziehen. Bei der Konstituierung durfte sie jedoch nicht anwesend sein.
Aber jetzt: Im immer wieder verschobenen Kündigungsschutz-Prozess erreichte sie einen vollen Erfolg!
Dazu trugen auch die 14.000 Unterstützungsunterschriften für ihre Petition bei.
Herzlichen Glückwunsch!