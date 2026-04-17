Niederlande
"Schluss mit dem Lohnstopp!"
Am Dienstag legten rund 160.000 Beschäftigte der niederländischen Zentralverwaltung, darunter Verwaltungsangestellte, Reinigungskräfte und Lebensmittelinspektoren, im Rahmen eines landesweiten eintägigen Lohnstreiks die Arbeit nieder und demonstrierten in Städten im ganzen Land. Der Streik folgte auf eine frühere Arbeitsniederlegung Anfang März. Die Beamten, die der FNV, dem CNV und anderen Gewerkschaften angehören, fordern ein Ende des von der Regierung verhängten Einfrierens von Löhnen und Lebenshaltungskostenzuschlägen, da sie bereits unter hoher Arbeitsbelastung und Personalmangel leiden. Ein Demonstrant hielt ein Schild mit der Aufschrift „Belohnt uns, besteuert die Reichen“ hoch.