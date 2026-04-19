Vor 505 Jahren am 18. April 1521: Martin Luther vor dem Reichstag in Worms

„Hier stehe ich und ich kann nicht anders“. Mit diesen mutigen Worten gegen Papst und Kaiser verteidigte Martin Luther seine religiösen Überzeugungen gegen die Dekadenz des mittelalterlichen Katholizismus. Dafür wurde er von Kaiser Karl V. für vogelfrei erklärt.

Die Reformation ging Luther nur mit tatkräftiger Hilfe an durch das neu entstehende Bürgertum wie der Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger und aufgeklärter Fürsten wie Friedrich der Weise von Sachsen, der ihn protegierte.



Der Dichter Heinrich Heine würdigte Luthers weltanschauliche Bedeutung: „Von dem Reichstage an, wo Luther die Autorität des Papstes leugnet und öffentlich erklärt, daß man seine Lehre durch die Aussprüche der Bibel selbst oder durch vernünftige Gründe widerlegen müsse‘, da beginnt ein neues Zeitalter in Deutschland. Die Kette, womit der heilige Bonifaz die deutsche Kirche an Rom gefesselt, wird entzweigehauen.



Es entsteht das evangelische Christentum. ... die Heiligen werden abgedankt; den Engeln werden die Flügel beschnitten; die Muttergottes verliert alle ihre Ansprüche an die himmlische Krone, und es wird ihr untersagt, Wunder zu tun. Überhaupt von nun an, besonders seit die Naturwissenschaften so große Fortschritte machen, hören die Wunder auf. … (1)



Dadurch entstand in Deutschland die sogenannte Geistesfreiheit oder, wie man sie ebenfalls nennt, die Denkfreiheit. Das Denken ward ein Recht, und die Befugnisse der Vernunft wurden legitim. … (2) Die Fürsten, welche die Reformation annahmen, haben diese Denkfreiheit legitimisiert, und eine wichtige, weltwichtige Blüte derselben ist die deutsche Philosophie. … (3)



... Martin Luther ... gab dem Gedanken auch das Wort. Er schuf die deutsche Sprache. Dieses geschah, indem er die Bibel übersetzte. (4) … Diese Schriftsprache herrscht noch immer in Deutschland und gibt diesem politisch und religiös zerstückelten Lande eine literärische Einheit. …" (5)