Pfingstjugendtreffen

Pfingstjugendtreffen

Vorbereitungstreffen am kommenden Sonntag

Du willst mitmachen beim 22. PJT? Komm zum bundesweiten Vorbereitungstreffen am Sonntag, 19. April. Hier kommen alle Ideen und Initiativen zusammen! Wo und wann? Im Arbeiterbildungszentrum, Koststr. 8, 45899 Gelsenkirchen von 14 bis 17 Uhr.