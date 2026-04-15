Vorbereitungstreffen am kommenden Sonntag

In der Bundestagsfraktion der faschistischen AfD tobt ein Machtkampf zwischen verschiedenen Flügeln. Aktuell geht es vor allem um die Wehrpflicht und die Aufrüstung. Hier kämpft ein Flügel um den ehemaligen Verteidigungspolitischen Sprecher der Fraktion, Rüdiger Lucassen, der dezidiert auf Wehrpflicht, Aufrüstung und einen „betont staatstragenden Kurs“ setzt, gegen den ostdeutschen Flügel des Faschisten und Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke, der sich in der Öffentlichkeit zwar verstärkt als Friedenspartei zu inszenieren versucht, in der Realität aber vor allem seine faschistischen Großdeutschland-Ziele durch zu viel Kriegsgetrommel gefährdet sieht. Außerdem ist man dort in Sorge, dass ein klarer Pro-Wehrpflicht-Kurs der Partei vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt schaden könne. Kurz gesagt: Beide sind aggressive Vertreter des Faschismus und haben mit Friedenspolitik nichts zu tun! Dieser Machtkampf kulminiert nun im Rücktritt von Lucassen von seinem Amt. Er war damit seiner Ablösung im zuständigen Arbeitskreis zuvor gekommen. In einem entsprechenden Antrag war hier von „Vertrauensverlust“, „Alleingängen“ und einem „Führungsdefizit“ die Rede. Und das bei einem Oberst a. D. …