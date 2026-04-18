Israel
ZIM-Arbeiter streiken gegen Übernahme
Die Beschäftigten bei der israelischen Reederei ZIM haben einen Generalstreik ausgerufen, um einen Verkauf des Unternehmens an ein ausländisches Konsortium mit deutschen, saudischen und katarischen Beteiligungen zu verhindern. Mit der Warnung, dass 900 Arbeitsplätze und Israels maritime Souveränität auf dem Spiel stehen, hat die Gewerkschaft den gesamten Betrieb eingestellt. Die Beschäftigten von ZIM, Israels größter Reederei, haben den gesamten Betriebsbetrieb offiziell lahmgelegt. Dieser Schritt erfolgt als Reaktion auf das Scheitern der Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Unternehmensleitung über den geplanten Verkauf des Unternehmens an einen ausländischen Konzern.