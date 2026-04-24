Spendenlauf in Eisenach
Rund 430 Euro für „Gaza soll leben“
Die Kinder der Kinderorganisation Rotfüchse aus Eisenach haben bei ihrem Spendenlauf für die Menschen in Gaza, die dringend Hilfe brauchen, insgesamt 378 Euro erlaufen. Mit weiteren Spenden am Stand können ca. 430 Euro an „Gaza soll leben“ überwiesen werden. Es haben acht Leute mitgemacht, im Alter von etwa fünf bis 70 Jahren. Es wurden insgesamt 80 Runden gelaufen. Jeder Sponsor hat im Durchschnitt pro gesponserter Person 1,50 Euro pro Runde gespendet.