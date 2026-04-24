AfD provoziert Arbeiterbewegung in Göppingen

An diesem Tag soll in Göppingen die einzige Mai-Kundgebung der AfD in Baden-Württemberg stattfinden.



Sie haben als Redner Oliver Hilburger (Chefideologe von „Zentrum Automobil“) eingeladen. Er ist für "Zentrum" Betriebsrat bei Mercedes-Benz. Ein erklärtes Ziel von "Zentrum" ist die Zerschlagung der Gewerkschaften!



Wir rufen alle auf, den bereits vom regionalen DGB geplanten Protest gegen AfD und "Zentrum" zu unterstützen und auszuweiten. Diese Provokation wollen und können wir uns nicht bieten lassen! Das geht alle Gewerkschafter und Antifaschisten an!



Kommt um 9.45 Uhr zum Bahnhof in Göppingen, um vor der DGB-Kundgebung eine kurze, knackige und lautstarke Demonstration zu machen.



Kein Fußbreit den Faschisten!

Für ein Verbot der AfD, des "Zentrums" und aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!