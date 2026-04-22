„Aktionsstand: Merchandise für die Gaza-Soli-AGs!“

An unserem Aktionsstand können Besucher des Pfingstjugendtreffens durchgehend und bei Workshops live erleben, lernen und mitmachen, wie ein T-Shirt-Design entsteht, bearbeitet, geplottet und mit einer Heißpresse auf T-Shirts, Hoodies oder andere Textilien gedruckt wird.

Dazu wird es die Möglichkeit geben, die Designs auf mitgebrachte Kleidung aufzudrucken oder bei uns direkt T-Shirts, Hoodies o. Ä. zu kaufen, um sie dann zu bedrucken.



Wir bieten auch allen Spiele-ohne-Grenzen-Mannschaften an, bei uns Stirnbänder mit ihren Namen / Logos zu moderaten Preisen drucken zu lassen. Dazu müsst ihr euch aber im Vorfeld bei uns melden, damit wir alles rechtzeitig vorbereiten können - unter rebell-hamk@gmx.de. (Bitte Anzahl an Stirnbändern, Farbe des Stirnbands, Logo oder Namen melden)

Die Gaza-AG Hagen erarbeitet bis dahin weitere Logos und Designs, die wir auf dem Pfingstjugendtreffen neu präsentieren werden – also seid gespannt und macht mit.