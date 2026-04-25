Alle Chancen für die Mobilisierung nutzen

Jetzt heißt es, diese neuen Kontakte und Bündnispartner für das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen zu gewinnen. Nicht nur als Teilnehmer, sondern, dass sie sich voll einbringen und es mit vorbereiten. Ob zu einer Gesprächsrunde, als Teil des Kulturprogramms, als Fußballteam, mit einem Stand oder zur weiteren Spendensammlung für das Al Awda Krankenhaus in Gaza.

Am Wochenende findet ein Spendenlauf zur Finanzierung des Krankenhauses in Gaza in Bochum statt, der mit verschiedenen Organisationen vorbereitet wurde. Auch die ersten Trainings für die „Spiele ohne Grenzen“ sind gute Gelegenheiten, Jugendliche und Kinder einzuladen.

Am Besten ist es, sofort die jetzt erhältlichen Bändchen zu verkaufen und die Menschen zu gewinnen, das Pfingstjugendtreffen aktiv mit vorzubereiten und es zu ihrer Sache zu machen.