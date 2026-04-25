Israel
Alternativer Unabhängigkeitstag
Zeitgleich mit Nethanjahus Ansprache zum 78. sogenannten Unabhängigkeitstag versammelten sich in Tel Aviv Tausende zu einerm alternativen Unabhängigkeitstag. Die Rederinnen und Redner kritisieren scharf das Verhalten der Regierung und ihr Vorgehen im Krieg kritisierten. Der israelische Jugendliche Ron wurde 2023 in Gaza durch israelische Kugeln getötet, nachdem er von der Hamas gefangen genommen worden war. Sein Leichnam wurde 2023 nach Israel überführt. Maayan Sherman, seine Mutter, sagte auf der Kundgebung in Tel Aviv, die Regierung hätte mit gesenktem Kopf um Vergebung bitten müssen, die Toten, die Verletzten, die Geiseln und ihre Familien. Und nicht „ein Schauspiel aufführen, um die Wahrheit zu vertuschen.“
Quelle: Haaretz, The state of Israel, 22. April 2026