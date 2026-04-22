Amnesty International: Genozid in Gaza

Bundeskanzler Friedrich Merz will die Bevölkerung zwingen, in "kapitalgedeckte" Rente bzu investieren. "Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard zu sichern." Es seien zusätzlich "kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung" nötig. "Und zwar in weit größerem Umfang, als wir sie gegenwärtig weitgehend auf der Basis von Freiwilligkeit haben." Das ist der wesentliche Inhalt der geplanten Rentenreform. Dazu wird gezielt Spaltung zwischen Jung und Alt eingesetzt. Die Leute seien zu konservativ und setzten zu sehr auf die staatliche Rente. Da hätte die Regierung noch viel "Überzeugungsarbeit" vor sich, kommentiert die Frankfurter Rundschau eine aktuelle Umfrage.