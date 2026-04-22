Jahresbericht
Amnesty International: Genozid in Gaza
Amnesty International wirft der Bundesregierung in ihrem Jahresbericht zu Recht vor, das Völkerrecht zu ignorieren. Sie priorisiere Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen, sagte die Generalsekretärin von Amnesty Deutschland, Julia Duchrow. Deutschland betreibe gegenüber der US-Regierung eine „Appeasement-Politik“, die auf Beschwichtigung abziele. Das sei „geschichtsvergessen“ und schwäche die Regeln, die als Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden. Amnesty forderte die Bundesregierung unter anderem auf, das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel auszusetzen. Duchrow sprach von einem „Genozid an den Palästinensern“, der auch nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und der islamistischen Hamas weitergehe. Weiter forderte Amnesty vom Staat die Achtung rechtsstaatlicher Grundsätze. „Etwa, wenn deutsche Gerichte die Zurückweisung an den EU-Binnengrenzen für rechtswidrig erklären.“