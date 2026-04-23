USA
Antikommunistischer und rassistischer Gesetzentwurf nach Bürgermeister Mamdani benannt
Ein republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus bringt einen neuen Einwanderungsgesetzentwurf ein, der vorsieht, dass Migranten, die sich für sozialistische, kommunistische, marxistische oder islamisch-fundamentalistische Bewegungen einsetzen oder diesen angehören, nicht einreiseberechtigt sind, abgeschoben werden und/oder ihre Staatsbürgerschaft verlieren können und keinen Anspruch auf Einbürgerung haben. Der republikanische Abgeordnete Chip Roy aus Texas hat seinen Gesetzentwurf nach dem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani, einem demokratischen Sozialisten, als „Mamdani Act“ bezeichnet.