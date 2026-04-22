Artikel zu Luise Dickhut

Luise Dickhut hat für den Freiheitskampf der Arbeiterklasse mehr getan als Willi Dickhut "den RÜCKEN für SEIN revolutionäres Lebenswerk FREI" zu halten, wie es in dem Artikel im Rote-Fahne-Magazin 6/26 heißt.



Willi und sie haben gemeinsam für eine bessere Welt gekämpft. Ich konnte Luise in ihren letzten Lebensjahren erleben und viel von ihrer Einstellung und ihren Erfahrungen lernen. Auch in den letzten Jahren im katholischen Seniorenheim in Dortmund setzte sie ihre tägliche Kleinarbeit in der Diskussion mit den Beschäftigten und anderen Heimbewohnerinnen und -bewohnern fort und war bald im Heimbeirat aktiv.



Sie setzte sich auch weiter mit der politischen Entwicklung auseinander und besuchte noch in ihrem Todesjahr das Pfingstjugendtreffen. Leider fehlten ihr dann die Kräfte, die geplante Fortsetzung der "Horbachs" noch zu verwirklichen.

Luise Dickhut – Vorkämpferin einer revolutionären Sozialarbeit