Bundesweite Proteste in mehr als 65 Städten gegen die Energiepolitik der Bundesregierung

Im Fokus der Proteste von Fridays For Future stand die Forderung nach einem Gasausstieg und dem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien. Sowohl vor dem Konrad-Adenauer-Haus als auch vor dem Willy-Brandt-Haus legten die Aktivist*innen eine 6 x 14 m große Rechnung aus, die die energiepolitischen Fehlentscheidungen der Bundesregierung darstellt.

Der Aktionstag bildet den Abschluss einer Aktionswoche für konsequenten Klimaschutz, bereits am vergangenen Samstag waren in Berlin, Hamburg, Köln und München mehr als 80.000 Menschen für den Ausbau erneuerbarer Energien auf der Straße.