„Bunt war der Büscher-Platz, so viele Kinder waren da!“

Mindestens 40 Kinder, dazu Eltern, Freundinnen und Freunde, Bekannte, Familienmitglieder etc.: Das Training für die Spiele ohne Grenzen, die auf dem 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen stattfinden werden, war gut besucht und ein voller Erfolg!



Die Spiele ohne Grenzen sind ein fester Bestandteil und ein Trademark der Internationalen Pfingstjugendtreffen – von Anfang an! Unter dem gemeinsamen Motto „Freundschaft im Wettkampf!“ spielen Kindermannschaften aus ganz Deutschland miteinander. Das Ziel ist dabei nicht unbedingt, die anderen Mannschaften zu schlagen, sondern die Kinder spielen zusammen, arbeiten als Team und lernen so spielerisch, dass man im Alltag wie im Spiel zusammenhält, sich gegenseitig stärkt und gemeinsam viel, viel mehr erreichen kann als alleine. "Verlierer" gibt es bei diesen Spielen nicht: Das Motto „Freundschaft im Wettkampf!“ ist Programm. Egal ob beim Kistenspiel oder beim Schwammspiel, die Kids hatten ihren Spaß.

Während die Kinder eifrig trainierten, gab es für die Erwachsenen Gelegenheit, sich mit einem schönen Stück Kuchen und Getränken zusammenzusetzen, die wunderbare Frühlingssonne auf dem Platz zu genießen und sich untereinander besser kennenzulernen.

Ein rundum gelungener Nachmittag – nicht nur für die Kinder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE – die sich schon sehr auf die Spiele ohne Grenzen und das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen freuen. Viele Kinder, die das erste Mal dabei waren, gaben gerne ihre Adresse an, damit sie bei den Spielen ohne Grenzen dabei sein können. Jetzt gilt es, in den nächsten Tagen und Wochen die Eltern zu besuchen und ebenfalls einzuladen.

Das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen ist das Event an Pfingsten in Gelsenkirchen – und bundesweit. Es findet vom 22. bis 24. Mai im Revierpark Nienhausen statt. Wer es verpasst, hat was verpasst!

Das nächste Training für die Spiele ohne Grenzen in Gelsenkirchen findet am kommenden Samstag, 2. Mai, in Gelsenkirchen statt. Die Vorbereitungen für das Training in Horst beginnen um 15.30 Uhr mit dem Treffpunkt am Jugendzentrum CHE, an der Rennbahn 2. Um 16 Uhr startet das Training auf dem Josef-Büscher-Platz. Zeitgleich wird auch in der Innenstadt trainiert. Treffpunkt ist der Margarete-Zingler-Platz.



Hier gibt es alle Informationen zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen.