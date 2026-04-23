Der Ton der Revolution – Lieder – Hört die Stimmen von Freiheit und Revolution

Der Kapitalismus taumelt von einer Krise zur nächsten. In jeder Krise schlummert der Funke, der die Massen zum Aufbegehren bringt, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen.



In den Widerstandsliedern rund um die Welt spiegelt sich dies wider. Diese Lieder entfachen Begeisterung und verbinden Menschen, die gemeinsam für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung eintreten.



Die Ausstellung lädt zum gemeinsamen Singen ein und ist während des 1. Maifestes in Zürich, das auf dem Kasernenareal stattfinden wird, im Ausstellungszelt zu besichtigen.

Hier der Flyer zur Ausstellung