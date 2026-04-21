Die Statistiken sind erschreckend

Gleichzeitig sterben täglich rund 167 Säuglinge an Krankheiten und Leiden, die mit grundlegender Gesundheitsversorgung und Aufklärung leicht verhindert oder behandelt werden könnten.

Diese Todesfälle sind nicht unvermeidbar; sie sind die direkte Folge der Politik der Taliban, die Mädchen in Unwissenheit hält, Frauen in ihren Häusern einsperrt und ihnen den Zugang zu Gesundheitsinformationen, Familienplanung und qualifizierten Geburtshelferinnen verwehrt.

Internationale Gesundheitsorganisationen haben gewarnt, dass sich die Müttersterblichkeit bis Ende 2026 um bis zu 50 Prozent erhöhen könnten, wenn sich die aktuellen Bedingungen nicht umgehend ändern.

Über die Krise der körperlichen Gesundheit hinaus hat der Mangel an Bildung auch zu einem völligen Zusammenbruch des Wissens über grundlegende Hygiene und Sanitärversorgung bei jungen Mädchen geführt. Ohne Schulbildung lernen Mädchen nichts über Menstruationshygiene, Krankheitsprävention, Ernährung oder grundlegende Erste Hilfe. Diese Unwissenheit verstärkt einen Kreislauf aus Krankheit und Tod. Darüber hinaus hat der psychische Druck, gewaltsam in ihren Häusern eingesperrt zu sein, ihrer Träume beraubt zu werden und jegliche soziale Interaktion oder intellektuelle Anregung verwehrt zu bekommen, die Rate psychischer Erkrankungen und Selbstmorde unter jugendlichen Mädchen drastisch erhöht. In zahlreichen nicht dokumentierten Fällen im ganzen Land haben junge Mädchen sich das Leben genommen, nachdem ihnen mitgeteilt wurde, dass sie niemals wieder zur Schule gehen würden und stattdessen mit Fremden verheiratet würden.

Die Taliban fürchten gebildete Frauen und Mädchen, nicht wegen einer ihnen innewohnenden Bedrohung, sondern weil sie zu Recht erkennen, dass Bewusstsein, Wissen und Erwachen unter der weiblichen Bevölkerung unweigerlich zum Sturz ihrer unterdrückerischen Herrschaft führen würden. Eine gebildete Frau kann lesen, hinterfragen und sich organisieren. Sie kann ihre Kinder unterrichten, für ihre Rechte eintreten und sich ungerechten Anordnungen widersetzen. Deshalb richtet sich die Politik der Taliban nicht nur gegen Bildung; sie richtet sich gegen die bloße Existenz unabhängiger, denkender, fähiger Frauen. Sie wissen, dass ihre frauenfeindliche, wissenschaftsfeindliche Ideologie in einer Gesellschaft, in der die Hälfte der Bevölkerung lesen und schreiben kann, informiert und gestärkt ist, nicht überleben kann.

Dennoch, trotz der überwältigenden Gefahr, trotz der Drohungen mit Inhaftierung, Folter und Tod, setzen die Frauen und Mädchen Afghanistans ihren mutigen und entschlossenen Kampf fort. Sie haben ihre Träume nicht aufgegeben. In der letzten Märzwoche und der ersten Aprilwoche 2026 versammelten sich in den Städten Kabul und Herat Mädchen friedlich vor verschlossenen Schultüren und trugen ihre mit Büchern gefüllten Schulrucksäcke, die sie nicht benutzen dürfen. Sie erhoben ihre Stimmen im Protest gegen die frauenfeindliche und wissenschaftsfeindliche Politik der Taliban. Sie skandierten Parolen, in denen sie die sofortige Wiedereröffnung der Schulen für alle Mädchen forderten. Sie hielten Schilder hoch mit Aufschriften wie „Bildung ist unser Recht“, „Begrabt nicht unsere Zukunft“ und „Wir haben keine Angst“.

Diese jungen Demonstrantinnen, von denen einige erst zwölf oder dreizehn Jahre alt waren, stellten sich den bewaffneten Wachen der Taliban direkt entgegen. Obwohl viele schließlich gewaltsam auseinandergetrieben und einige verhaftet oder geschlagen wurden, sendete ihr Mut eine kraftvolle Botschaft, dass der Geist der afghanischen Mädchen ungebrochen bleibt. Sie kämpfen nicht nur für ihre eigene Zukunft, sondern für die Zukunft ihres gesamten Landes.

Die internationale Gemeinschaft hat das Verbot der Mädchenbildung durch die Taliban weitgehend verurteilt, doch den Worten folgten keine wirksamen Taten. Anstatt ernsthafte Maßnahmen gegen die Taliban zu ergreifen, zieht es die Europäische Union vor, ihren eigenen politischen Interessen Vorrang einzuräumen. Auf dieser Grundlage versucht sie, die Beziehungen zu normalisieren, afghanische Botschaften an die Taliban zu übergeben und deren Diplomaten in ihren Ländern willkommen zu heißen. Zu Beginn des fünften Jahres der Entbehrungen bleibt die Frage: Wie viele Generationen afghanischer Mädchen müssen noch geopfert werden, bevor die Welt sich für die Rechte der afghanischen Mädchen und Frauen einsetzt? Der Krieg der Taliban gegen die Bildung von Frauen ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und muss als Geschlechterapartheid anerkannt werden.