Eva Maria Michelmann von Botschaftspersonal in Damaskus besucht

Sie ist dort heute von deutschem Botschaftspersonal unter Bewachung durch syrische „Sicherheitskräfte“ besucht worden, so ihr Bruder Antonius Michelmann.

Damit bestätigen sich nicht nur die Meldungen der letzten Tage, dass Eva Maria Michelmann am Leben ist. Über vertrauenswürdige Quellen wurde berichtet, dass sie und ihr ebenfalls vermisst gemeldeter Kollege Ahmed Polat im Gefängnis von Aleppo gewesen sind. (Mehr dazu hier.)

Die Rote Fahne Redaktion freut sich sehr mit der Familie und fordert die Bundesregierung und die deutsche Botschaft in Syrien auf, sich für die Freilassung von Eva Maria Michelmann, Ahmed Polat und aller politischer Gefangener des syrischen Al-Scharaa-Regimes einzusetzen.