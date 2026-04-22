Italien
"Faschisten raus aus Mailand!"
Tausende Menschen haben am Sonnabend in Mailand an einer Kundgebung der rechten EU-Parlamentsfraktion »Patrioten für Europa« gegen die sogenannte irreguläre Migration teilgenommen. Gegen die Versammlung der „Patrioten“ kam es in Mailand zu verschiedenen Protesten von Gegendemonstranten. Rund fünftausend Demonstranten marschierten unter dem Ruf „Faschisten raus aus Mailand“ und versuchten, die Polizeisperre in der Via Borgogna zu durchbrechen. Die Beamten setzten Wasserwerfern gegen die Demonstranten ein.