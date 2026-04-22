Nepal
Pressemitteilung zu Lenins Geburtstag und zum Jahrestag der Parteigründung
Anlässlich des 156. Geburtstags Lenins und des 77. Gründungstags der Kommunistischen Partei Nepals hat die Revolutionäre Kommunistische Partei Nepals (RCPN) ihr Engagement für die Revolution bekundet. In einer Pressemitteilung sagte der Parteisprecher Sudarshan: "Neokolonialismus ist heute zu einem Hindernis im Entwicklungsprozess der nepalesischen Gesellschaft geworden. Um diese Situation zu beseitigen, rufen wir die wahren Kommunisten zur prinzipientreuen Einheit unter den wahren Kommunisten und zur Bildung einer geschlossenen Front aus Patrioten, revolutionären Demokraten, Linken und Kommunisten sowie allen antiimperialistischen Kräften auf, um die neue demokratische Revolution in Nepal voranzutreiben."